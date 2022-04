Rovato, calcio a sette: torna il torneo notturno Memorial Massimo Salvi

Rovato. L’organizzazione del torneo notturno di calcio a sette intitolato a Massimo Salvi, ex calciatore dell’Unitas Coccaglio e dirigente sportivo del Chiari Calcio, ha ufficializzato le date della sesta edizione del Memorial che tornerà, dopo due anni di pausa dovuti alla pandemia, da giovedì 26 maggio a domenica 19 giugno 2022 presso l’oratorio di S. Andrea.

Ad organizzare l’appuntamento, oltre al Gruppo Sportivo Oratorio S. Andrea, ci sono i figli di Massimo, Matteo e Cristina e la moglie Daniela Vavassori supportati da decine di amici, appassionati, sostenitori e volontari.

“Siamo entusiasti di poter finalmente tornare ad organizzare questo importante appuntamento per noi ricco di significato – ha dichiarato Matteo Salvi – Dopo un lungo periodo di pausa è una grande gioia immaginare di poter presto tornare a rivivere splendide serate in compagnia all’insegna di sport, divertimento e amicizia. Questa sesta edizione sono sicuro riusciremo a renderla ancora più speciale”.

Il Memorial Massimo Salvi è una manifestazione divenuta ormai tradizione a Rovato e che attira ogni anno centinaia di persone, soprattutto moltissimi giovani. Un appuntamento dedicato al calcio ma non solo: alla solidarietà, all’amicizia e alla voglia di trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

Le iscrizioni sono aperte, per iscrivere la propria squadra è possibile contattare Maurizio (328/2133791) e Oscar (347/5308294) o scrivere sulla pagina Facebook “Memorial Massimo Salvi”.