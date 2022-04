Brescia batte 1-0 il Parma e sale al quarto posto

Brescia. Una rete di Moreo ha deciso una gara equilibrata tra Brescia e Parma. La vittoria 1-0 consente alle Rondinelle di Corini di salire al quarto posto nella classifica di serie B, punendo gli emiliani che prima dello svantaggio hanno sprecato importanti occasioni con Brunetta, mentre nel finale il Var ha annullato un rigore su Tramoni per fuorigioco di Sabelli.

Al 19’ Brescia pericoloso con il portiere Turk a salvare il Parma sulla linea, deviando un colpo di testa di Leris. Ma è stato soprattutto nel secondo tempo che le occasioni si sono sprecate. Tre quelle capitate agli ospiti con l’argentino Brunetta: al 47’ non è riuscito a battere Joronen da due passi, poi al 53′ ha sparato sul portiere bresciano e due minuti più tardi, al 55’, ha tirato fuori dopo una lunga corsa. Dopo un tentativo di destro di Leris, ancora Parma con un sinistro centrale del giovane Bernabé.

Al 64′ il gol partita di Moreo che ha battuto Turk con un destro nell’area piccola dopo uno scambio in area tra Sabelli e Bisoli. All’88’ l’arbitro Ghersini ha fischiato un rigore ai bresciani per un fallo di Turk su Tramoni, ma il Var ha segnalato un fuorigioco all’inizio dell’azione. Rondinelle a 61 punti a -2 da Cremonese e Monza e a -4 dal capolista Lecce.