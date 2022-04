Pisa-Brescia 0-0: un pareggio che lascia l’amaro in bocca

Brescia. Si chiude con un pareggio il match tra Pisa e Brescia. Uno 0 a 0 che porta le rondinelle a 58 punti, al quinto posto della classifica di serie B.

Nonostante le buone occasioni il gioco non riesce a sbloccarsi e la formazione in campo, la stessa scelta da Corini dopo la vittoria sul Vicenza, non riesce a replicare il risultato positivo. E sebbene il finale di partita veda i biancobù in superiorità numerica (il pisano Lucca si fa espellere per un intervento su Adorni), la squadra non riesce a sfruttare il vantaggio portando a casa solo un punto.

Al termine della gara, il tecnico del Brescia, Eugenio Corini, ha commentato la prestazione dei suoi: “La partita di oggi e la prestazione fatta crea consapevolezza. Ci è mancato oggettivamente solo il gol. Il Pisa ha fatto bene nella seconda parte della gara ma hanno avuto una sola occasione. C’è rammarico perché dopo l’espulsione di Lucca (di cui tra l’altro sono dispiaciuto visto che conosco il ragazzo e l’intervento era totalmente involontario), negli ultimi minuti potevamo fare qualcosa di meglio. Il recupero è stato un po’ corto, ma noi potevamo fare di più. Globalmente la prestazione ci dà coraggio, anche se in ottica primi due posti ci allontaniamo”.