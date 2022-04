De Zerbi torna allo Shakhtar Donetsk: in Turchia per le amichevoli della pace

Brescia. Roberto De Zerbi e lo staff italiano dello Shakhtar Donetsk partiranno domani per Istanbul.

A 44 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina e della sospensione delle attività sportive, tutti i calciatori ucraini dello Shakhtar, compreso qualche giovane della Under 19 e forse qualche altro calciatore ucraino tesserato per altro club, si ritroveranno in Turchia per iniziare la preparazione in vista di un possibile tour europeo di amichevoli benefiche in favore della popolazione ucraina.

Il club si riunirà giovedì ad Istanbul dove comincerà la preparazione in vista dei match di esibizione in favore della pace: il 13 aprile contro il Besiktas ed il 19 aprile contro il Fenerbahce da stabilire invece le date degli altri incontri contro Siviglia, Hajduk Spalato, Paris Saint-Germain e la Lazio. L’ex calciatore bresciano (ed ex allenatore del Sassuolo) è tornato a parlare spiegando cosa lo abbia spinto a tornare in panchina con lo Shakthar: «Vogliamo riabbracciare i nostri ragazzi: avevo promesso loro che avremmo fatto qualcosa per aiutarli se avessimo potuto – aggiunge – Per me è importante portarli fuori da là a fare quello che sanno e quella che è la loro vita. Lo facciamo solo per i giocatori e per i dipendenti».