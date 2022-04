Corini comincia col piede giusto: Brescia-Vicenza 2-0

(red.) Comincia con una vittoria il Corini-ter, la terza esperienza dell’allenatore di casa alla guida delle Rondinelle. Il Brescia batte il Vicenza 2-0 con le reti di Moreo e Pajač e sale a 57 punti, occupando il quarto posto nella classifica del campionato di serie B di calcio, a due sole lunghezze dalla promozione diretta (il Lecce è a quota 59) e a tre dalla testa (Cremonese, 60).

Tutto succede nel primo tempo e la prima occasione arriva al 7′ con un colpo di testa di Leris su cross di Pajac. Il Vicenza risponde con una ripartenza, ma Diaw si fa rimontare. il primo gol è di Moreo al 28′: colpo di testa vincente su cross di Pajac. Al 30′ Ripartenza del Vicenza con Diaw che supera il portiere e segna, ma è in fuorigioco.

Punizione dal limite per il Brescia per un fallo di mano dal limite di Brosco, ma dalla sala Var segnalano all’arbitro che il tocco con la mano è in area: rigore per le Rondinelle. Tira Marko Pajač che non sbaglia: è il 44′.

Nel secondo tempo le Rondinelle tengono la situazione sotto controllo senza rischiare e gestiscono il doppio vantaggio portando a casa il meritato successo. Segnaliamo all’83’ un tentativo diAye da dentro l’area ch si gira e conclude fuori.