Il Brescia calcio esonera Pippo Inzaghi: torna Eugenio Corini

(red.) Poche righe che confermano le voci di malumore per gli scarsi risultati dell’ultimo periodo. Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di tecnico della prima squadra Filippo Inzaghi. Il Club ringrazia l’allenatore piacentino per il lavoro svolto rivolgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera. Le Rondinelle hanno scelto come nuovo tecnico Eugenio Corini.

Il rapporto Cellino-Inzaghi non è mai stato improntato alla serenità, ma, dopo la crisi di febbraio, quando Super Pippo aveva già preparato gli scatoloni per abbandonare la panchina, pronta ad essere occupata da Diego Lopez (che fece poi un passo indietro perchè soluzione non gradita ai tifosi) sembrava che la situazione si fosse normalizzata.