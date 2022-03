Brescia, panchina rovente per Inzaghi: Corini è già in biancoblù?

(red.) Sarebbe incandescente la panchina del Brescia calcio per mister Filippo Inzaghi.

Dopo le voci che si sono rincorse, già dopo il match con il Pordenone, dove le rondinelle hanno agguantato un (deludente) pareggio, che il patron Massimo Cellino vorrebbe sostituire l’allenatore emiliano a favore di Eugenio Corini.

E il successore di Super Pippo avrebbe detto sì al Brescia, firmando già l’ingaggio.

Se così fosse, però, via Solferino dovrebbe sciogliere il nodo relativo al contratto “blindato” di Inzaghi che prevede che il mister non possa essere esonerato se la squadra è nella rosa dei play off.

Resta da capire chi, nel pomeriggio di mercoledì, sarà sul campo di Torbole, dove l’allenatore ufficialmente in pectore è stato regolarmente convocato.

Una panchina (ancora)per due?