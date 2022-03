Brescia, Inzaghi di nuovo in bilico: Cellino vuole Corini?

(red.) Non c’è pace in casa Brescia. La “tregua” tra la società, guidata da Massimo Cellino, e il mister Filippo Inzaghi è durata poco.

Sembra infatti che, dopo il pareggio con il Pordenone, risultato valutato come “insoddisfacente” da via Solferino, la panchina torni ad essere traballante per l’allenatore piacentino che, certamente, non ha avuto un’annata facile con la dirigenza biancoblù.

Questa volta il patron sardo è deciso ad andare oltre la clausola di salvaguardia che è il caposaldo che ha tenuto, finora, Inzaghi, ancorato al suo ruolo di guida della squadra, ovvero esonero impossibile se la squadra è tra le prima otto in classifica, e a rimuovere il tecnico anche a costo di un contenzioso al Collegio Arbitrale, che si prospetta dall’esito incerto per il club.

Il rapporto Cellino-Inzaghi non è mai stato improntato alla serenità, ma, dopo la crisi di febbraio, quando Super Pippo aveva già preparato gli scatoloni per abbandonare la panchina, pronta ad essere occupata da Diego Lopez (che fece poi un passo indietro perchè soluzione non gradita ai tifosi) sembrava che la situazione si fosse normalizzata.

Non così invece: il malcontento del patron del Brescia si è manifestato nuovamente e questa volta Cellino vorrebbe sostituire Inzaghi con Eugenio Corini.

Una nuovo terremoto che potrebbe essere fatale per il Brescia che, con il mister emiliano ha ottenuto buoni risultati, chiudendo il girone di andata a 37 punti e al 2° posto e, attualmente, è decimo nel parziale.

Ma evidentemente a Cellino questo non basta e potrebbe essere deciso ad aprire un contenzioso con Inzaghi pur di rimuoverlo.

Certo è che il presidente biancoblù non è nuovo agli esoneri dei suoi allenatori: ne ha firmati ben 45 in trent’anni da presidente tra Cagliari, Brescia e Leeds. A “resistere” solo Mazzone, Tabarez, Clagluna, Arrigoni e Allegri.