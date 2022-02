Il Brescia pareggia in extremis: finisce 2-2 con il Frosinone

(red.) Finale da cardiopalma al Rigamonti per il Brescia che, dopo aver subito e rimontato alla fine del primo tempo il primo gol del Frosinone, ha rischiato la sconfitta per una rete di Canotto all’88’. I ciociari credevano di avere chiuso la gara, ma l’arrembaggio disordinato ma efficace dei padroni di casa ha prodotto al 90′ la rete del pareggio di Proia, salvando le Rondinelle che rimangono al quarto posto in classifica.

Buon avvio degli ospiti, ma la prima occasione arriva da un destro di Leris parato da Ravaglia al 15′. Cinque minuti più tardi Leris ci riprova ma tira alto. Al 24′ Sabelli salva sulla linea una botta di Charpentier: è la prima avvisaglia del pericolo per i padroni di casa che si concretizza dieci minuti dopo con la rete di Ciano, che sblocca il risultato con un destro dopo essersi ben smarcato. E’ di Tramoni il pareggio bresciano al termine del primo tempo: tocco di Bertagnoli per il fantasista corso che con un sinistro rasoterra la mette tra le gambe di Ravaglia.

Secondo tempo equilibrato a parte un sinistro potente di Zampano servito da Ricci, che al 71′ si stampa sul palo a Joronen battuto. All’88’ ancora Ricci serve Canotto, che sigla il nuovo vantaggio ospite. Ma il Brescia non ci sta e due minuti dopo crea una mischia furibonda in area gialloblù è il neo arrivato Proia a insaccare dopo due rinvii della difesa. Finisce 2-2.