Brescia, con l’Alessandria pareggio 1-1 in extremis e polemiche

(red.) Un pareggio agguantato grazie a Moreo in zona Cesarini, come si diceva un tempo, salva il Brescia e Pippo Inzaghi, che in settimana era stato esonerato e poi ripreso senza troppo entusiasmo dal presidente Massimo Cellino. Le Rondinelle mettono questo punto faticosamente guadagnato nel carniere e riescono a restare al quarto posto in classifica a meno 2 dal Lecce capolista e a solo un punto da Pisa e Cremonese. Tutto è ancora possibile.

Al Rigamonti è l’Alessandria fare la partita e il destro di Kolaj al 30′ viene fermato da un bell’intervento di Joronen; sempre Kolaj colpisce subito dopo la traversa. I padroni di casa si fanno vedere solo con un tiro di Leris al 51’.

E’ Corazza a portare in vantaggio i piemontesi ribattendo in rete una corta respinta del portiere bresciano dopo un colpo di testa di Mattiello corretto di destro da Milanese. Nel finale, però, Moreo segna l’1-1 dopo una bella invenzione di Tramoni che mette in movimento Bianchi, autore dell’assist per il compagno di squadra, arrivato a quota sei reti in campionato.

Il finale però è al veleno perché l’arbitro Paterna ha deciso di non punire un tocco di braccio di Ba in area, decisione confermata anche dal Var tra le proteste dei bresciani.