Brescia calcio, quel pasticciaccio brutto di via Solferino

(red.) Via Pippo Inzaghi, arriva (anzi, torna) Diego Lopez. Ci siamo sbagliati: l’allenatore piacentino resta. Forse.

Si può sintetizzare in questo modo la rocambolesca (e, a tratti, grottesca) vicenda del Brescia calcio, che, in meno di 48 ore ha annunciato il cambio di allenatore per poi tornare sui propri passi, e non senza senza una scia di polemiche e di perplessità.

Come un fulmine a ciel sereno (forse un cielo già rannuvolato, a quanto emerso), dopo il pareggio 0-0 delle rondinelle con il Cosenza, è arrivata la comunicazione dell’esonero del mister.

Il presidente Massimo Cellino ha emesso il foglio di via per il coach emiliano e non è un segreto che, tra i due, i rapporti non fossero idilliaci, nonostante il terzo posto in classifica della squadra. Sotto la lente del numero uno di via Solferino un gioco giudicato piatto e un risultato, l’ultimo giocato sabato, considerato insoddisfacente.

Quindi la decisione di una cambio alla guida della panchina, con il richiamo nella Leonessa di un nome e di un volto già noto ai tifosi bresciani, quello di Lopez, il cui passato, però, come allenatore dei biancoblù, non ha lasciato un ricordo indelebile in quanto a successi riscontrati. Ma tant’è: meglio Lopez, secondo Cellino, che Inzaghi.

Martedì, la conferenza stampa della società, dove a parlare è stato il direttore sportivo Francesco Marroccu che, con i toni conciliatori di chi è stato mandato avanti per cercare di calmare le acque e metterci una pezza, ha rassicurato sul fatto che ad Inzaghi «nessuno ha mai comunicato l’esonero. Inzaghi è l’allenatore del Brescia e deve saper collaborare con il club. Non significa che deve subirlo. A me Inzaghi piace, è stato l’artefice della partenza, senza di lui il Brescia non sarebbe in questa posizione di classifica».

E Lopez? «Non si è respirata buona aria per il rientro di Lopez», ha spiegato Marroccu a Torbole Casaglia. E, «dopo aver visto le reazioni della stampa e del mondo social, Lopez da amico del Brescia ha preso coscienza che il suo ritorno non consentiva di andare avanti sereni. Ha quindi rinunciato all’incarico».

In realtà, dietro a questo “vattene, no rimani” ci sarebbe una clausola del contratto di Inzaghi che prevede che l’allenatore non possa essere esonerato se la squadra è tra le prime otto in classifica.

Un dato incontrovertibile nella mani di Super Pippo che, sempre martedì, si è presentato alla sede del Brescia accompagnato dal proprio avvocato, Sara Agostini, dove si è trattenuto per un’ora e mezza, senza rilasciare dichiarazioni all’uscita.

Che a far rimanere Inzaghi alla guida delle rondinelle possa essere un cavillo legale e non la volontà espressa di Cellino? La telenovela è alle prime puntate.