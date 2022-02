Contro il Cosenza, Brescia non va oltre lo 0-0

(red.) Colpito a freddo dall’espulsione di Adorni al 4′ del primo tempo, a gioco praticamente ancora da iniziare, il Brescia non riesce ad andare oltre il pareggio per 0-0 contro il Cosenza quart’ultimo nella classifica della serie B. Il difensore, appena arrivato a Brescia con il mercato di gennaio, si fa cacciare alla prima azione, fermando Laura lanciato verso la porta in modo considerato irregolare dall’arbitro perché chiara occasione da gol.

I padroni di casa sembrano decisi ad approfittare dell’uomo in più. All’8′ lo stesso Laura serve Liotti che sparacchia alto. Al 21’ però è Ayé che cerca di approfittando di un disimpegno sbagliato, ma il portiere Matosevic non si fa sorprendere. Un minuto più tardi il contropiede del Cosenza potrebbe essere letale per le Rondinelle se Laura, dopo aver superato Joronen, non si facesse respingere il tiro da Mangraviti. L’arbitro ristabilisce la parità numerica al 32′ espellendo l’ex Ndoj per doppia ammonizione.

All’inizio del secondo tempo arriva per il Brescia l’occasione più importante della partita: un cross di Van De Looi deviato da Vaisanen colpisce la traversa. Inzaghi vuole assolutamente i tre punti: spinge i suoi all’assalto e nel finale fa entrare in campo anche il 40enne Palacio. E infatti l’attaccante argentino ha una buona opportunità al 38’, ma Matosevic respinge. Dopo cinque minuti di recupero il risultato non cambia.