Per Mario Balotelli si riaprono le porte della Nazionale

(red.) Tornano ad aprirsi le porte della Nazionale di calcio per Mario Balotelli. Il commissario tecnico Roberto Mancini avrebbe deciso di convocarlo per uno stage in programma a Coverciano la settimana prossima, in concomitanza con lo stop della Serie A, anche se la certezza ufficiale si avrà solo lunedì.

L’attaccante bresciano ha 31 anni e attualmente gioca in Turchia, all’Adana Demirspor, dove allena Montella (20 presenze con 8 reti e 3 assist). Nell’ultima partita, una vittoria secca per 5-0 dell’Adana contro il Karagümrük, l’attaccante che era appena tornato a disposizione dopo lo stop a causa della positività al Covid-19 ha segnato a solo un minuto dal suo ingresso in campo all’82.

La convocazione è una grande opportunità per Balotelli, che potrebbe guadagnarsi un posto in vista dei playoff per i Mondiali in Qatar: la semifinale contro la Macedonia è in programma a fine marzo e, in caso di vittoria, gli azzurri sono attesi da un’eventuale finale contro Portogallo o Turchia.

Balotelli e Mancini si conoscono bene dai tempi in cui entrambi erano al Manchester City. Il centravanti bresciano ha giocato anche nelle file di Inter, Milan, Liverpool, Brescia e Monza.