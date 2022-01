Il Brescia fermato sull’1-1 dalla Ternana

(red.) Il Brescia non è andato oltre l’1-1 contro la Ternana e non ha approfittato del passo falso della capolista Pisa, fermata sullo 0-0 dalla Spal, restando seconda a -1 nella classifica della Serie B di calcio maschile.

L’inizio del primo tempo è stato complicato per le Rondinelle che al 12′ hanno subito un colpo di testa di Sorensen – su cross di Falletti – che si è insaccato alle spalle di Joronen. Per fortuna il successivo raddoppio di Falletti è stato annullato dall’arbitro per un fallo di mano.

Al 35’ Jagiello ha pareggiato sfruttando un tocco in area di Moreo. Al 59′ Jagiello ci ha provato ancora, ma Iannarilli non si è fatto sorprendere. Capuano ha salvato sulla linea una pericolosa conclusione di Bajic. All’85’ la traversa ha salvato le Rondinelle su un tiro dell’ex Donnarumma: sarebbe stata una beffa.