Brescia, torna a segnare Ayè: finisce 0-2 a Reggio Calabria

(red.) Al Brescia è bastato un tempo per regolare una Reggina alla quinta sconfitta consecutiva in casa. La gara allo stadio Granillo si è aperta con una semirovesciata di Filip Jagiello messa fuori da un intervento di piede del portiere Alessandro Micai. Ma al 16′ un passaggio rasoterra di Tom Van de Looi ha fatto rivivere l’emozione del gol a Florian Ayé, lo sfortunato attaccante che non segnava dal 10 maggio 2021.

Ed è stato ancora il francese che, alla mezz’ora e proprio quando i padroni di casa si stavano facendo più pericolosi, con un bellissimo tiro a giro dal limite ha messo a segno la propria personale doppietta e, di fatto, ha risolto la partita a favore delle Rondinelle.

Il secondo tempo, infatti, è stato gestito senza patemi dai bresciani, che sono anche tornati a segnare con Jagiello dopo una bella progressione di Tramoni. La rete è stata però annullata per fuorigioco attivo di Moreo.