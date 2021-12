Brescia, con il Cittadella è pareggio 1-1

(red.) Pareggio poco utile ai fini della classifica per il Brescia che in casa fa 1-1 contro il Cittadella e ora guarda dal secondo posto la capolista Pisa a quattro punti di distanza, mentre la Cremonese si avvicina a meno due.

Il Cittadella è squadra difficile da affrontare e non perde dal 28 ottobre: utilizza bene il contropiede, presentandosi spesso minacciosa davanti a Joronen, anche dopo il palo colpito da Vita al 5′.

Nel primo tempo gli ospiti hanno continuato a premere e il Brescia, come spesso è avvenuto in casa, è sembrato affrontare l’incontro in maniera troppo attendista creando solo qualche sporadica occasione.

La partita si è sbloccata solo nella ripresa, con una rete di Antonucci ben servito da D’Urso al 7′. A quel punto le Rondinelle ci hanno provato con più decisione finché al 26′ Moreo ha firmato di testa il pareggio su assist di Pajac.