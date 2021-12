Un ottimo Brescia in trasferta a Parma: 0-1 e torna in testa

(red.) Ottimo risultato per il Brescia calcio la sera di mercoledì primo dicembre. Nella trasferta contro il Parma, infatti, le Rondinelle hanno portato a casa tre punti pesantissimi, che valgono il primato nel campionato Cadetto (complice il pareggio tra Pisa e Perugia di lunedì).

I biancoblu sono entrati in campo concentrati sin dai primi minuti. Al quarto, Tramoni, ha sfiorato la rete con un ottimo tiro parato da Buffon. Tre minuti dopo, però, Cistana non ha perdonato di testa (bel cross di Pajac) il portiere ex-azzurro. Al 40esimo è stato Leris ha sfiorare la rete, con un destro che si è stampato sull’incrocio. Ancora una ghiotta occasioni con Tramoni al 54esimo (palo), mentre Joronen, al 77esimo, ha salvato il risultato con un ottimo intervento su una punizione di Brunetta.