(red.) Tre punti che valgono tanto, sia in chiave classifica, sia per il morale del pubblico e della squadra. Nel pomeriggio di lunedì primo novembre, il Brescia calcio ha sconfitto il Benevento per 0-1. I tre punti conquistati dalle Rondinelle, ottenuti allo scadere sul campo di una formazione che aveva inanellato otto risultati utili consecutivi, rilancia l’undici di mister Inzaghi nella corsa promozione. La rete biancoblu è arrivata all’88esimo. Letizia si è fatto sorprendere da Tramoni, molto scaltro, nonostante i suoi 21 anni, nell’impossessarsi della palla. Il centrocampista ha superato Glik e ha insaccato alle spalle del portiere giallorosso. Brescia, dunque, a 21 punti, come il Pisa (che ha comunque una partita in meno).