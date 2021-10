Brescia calcio, Cellino vuole ancora Marroccu

(red.) “Sarò l’ultimo ds dell’era Preziosi. Lo ringrazio per la grande chance che mi ha dato, mi sembrava giusto uscire di scena con lui”.

Il Secolo XIX riprende le parole pronunciate da Francesco Marroccu, che ha lasciato ufficialmente il Genoa. Al suo posto, il club ligure ha scelto Carlo Taldo, ma Marroccu non dovrebbe restare disoccupato a lungo: dopo aver ottenuto due salvezze, la sua carriera potrebbe ripartire da Brescia, città dove vive con la famiglia e dove il suo ex presidente Cellino spinge per riaverlo.

E proprio nella mattinata di lunedì Marroccu è stato avvistato in via Solferino, in città, per incontrarsi con il presidente delle rondinelle con il quale si erano detti addio due anni fa.

Sembra che oramai la firma sul contratto per l’ex mister del Genoa sia solo questione di formalità e che, probabilmente, già nel pomeriggio, Marroccu si recherà a Torbole per assistere all’allenamento del Brescia di Filippo Inzaghi. Per lui si prospetta un ruolo da direttore sportivo?