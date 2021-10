Brescia-Cremonese: biglietti a 1 euro per i bambini

(red.) Brescia Calcio comunica che, in occasione del match tra Brescia e Cremonese previsto per sabato 23 ottobre alle 18,30, sarà possibile acquistare biglietti in Curva Nord ad 1 euro per i bimbi di età inferiore ai 10 anni purché accompagnati da un adulto possessore di abbonamento o biglietto.

I tickets da 1 euro saranno disponibili da lunedì fino ad esaurimento posti e sarà possibile acquistarli esclusivamente presso il BSFC Official Store di via Solferino 51A esibendo il documento d’identità.