Frosinone-Brescia: finisce 2-2, Moreo salva le rondinelle

(red.) Il Brescia agguanta il pareggio in zona Cesarini nell’anticipo della quinta giornata di Serie B.

Le Rondinelle mantengono la loro imbattibilità con il 2-2 sul campo del Frosinone, che era riuscito a rimontare l’iniziale vantaggio di Bertagnoli con Zampano e Canotto. Al 90’ però la rete di Moreo, su un’uscita sbagliata di Ravaglia, regala il pari ai biancoblù e permette loro di passare in seconda posizione.

Polemiche per un rigore a favore del Brescia che l’arbitro non ha concesso, non richiedendo il Var.

Il Brescia sale a 11 punti, Il Frosinone è ora a quota 9.