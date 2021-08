Brescia, il nuovo main sponsor è il salumificio Rigamonti

(red.) Tante le novità per il Brescia calcio che, dopo essersi aggiudicato l’ingaggio di Rodrigo Palacio, ufficialmente in maglia biancoblù ed il tesseramento a titolo temporaneo di Mehdi Léris, centrocampista classe 1998 che nella passata stagione ha vestito la maglia della Sampdoria, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Club blucerchiato, ha ufficializzato anche il nuovo main sponsor delle rondinelle.

Si tratta del salumificio Rigamonti, che ha sottoscritto con la società sportiva un accordo annuale di sponsorizzazione.

La storica azienda leader mondiale nella produzione di bresaola, comparirà con il proprio logo sulle prime maglie della Prima Squadra e avrà ampia visibilità del brand su tutte le properties digitali e fisiche del Brescia Calcio.

“Avviamo la partnership con Rigamonti Salumificio S.P.A con entusiasmo e convinzione”, ha sottolineato il presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino. “Oggigiorno, nel calcio come in tutto il mondo dello sport, l’alimentazione è determinante e i valori di Rigamonti rispecchiamo esattamente i nostri in termini di qualità e minuziosità nel curare ogni aspetto dei nostri calciatori”.

“Una partnership, quella con il Brescia Calcio, che consolida il legame naturale e storico di Rigamonti con lo sport, riconoscendo alla Bresaola caratteristiche ideali per l’alimentazione degli sportivi per proprietà nutrizionali e leggerezza “, ha ribadito Claudio Palladi, amministratore delegato di Rigamonti Salumificio Spa. “Siamo felici di aggiungere oggi un ulteriore tassello al nostro impegno sul tema”, ha concluso.