Brescia saluta i playoff e resta in serie B: il Cittadella vince 1-0

(red.) Il Brescia calcio saluta i playoff: anche il prossimo anno i biancoblu giocheranno nel campionato di serie B. Prosegue l’avventura per la promozione il Cittadella che, sconfitte le Rondinelle per 1-0, ora affronterà il Monza. La squadra di Cellino archivia un’annata iniziata male, e poi aggiustata nel finale, con la conquista del settimo posto. Un buon risultato per mister Clotet, arrivato a febbraio con la formazione a soli due punti dalla zona retrocessione.

Tornando al match, i veneti sono passati in vantaggio 39esimo: cross di Rosafio dalla sinistra, Proia anticipa Mangraviti e batte Joronen. Nella ripresa altre due occasioni firmate Cittadella: al 69esimo bel sinistro da fuori di Daniele Donnarumma, su cui Joronen è bravo a distendersi, e all’82esimo è Tsadjout ad avere una buona chance, ma il suo sinistro finisce fuori.