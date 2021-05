Impresa del Brescia contro il Monza (0-2): ai playoff con il Cittadella

(red.) Grande partita per il Brescia calcio quella di questo pomeriggio, lunedì 10 maggio. I biancoblu hanno, infatti, sconfitto per 0-2 il Monza del presidente Silvio Berlusconi e dell’ex Rondinella Mario Balotelli. Ora la squadra di mister Josep Clotet Ruiz dovrà disputare il turno preliminare dei playoff contro il Cittadella (13 maggio alle 18 in Veneto).

Tornando al match, al 60esimo c’è stato l’episodio che ha cambiato il corso della partita. Bellusci è stato espulso per doppia ammonizione, dopo un fallo su Donnarumma. A quel punto la difesa brianzola è entrata in affanno. Al 70esimo Aye ha segnato la sua rete numero 16 in seguito a una deviazione fortuita su un tiro di Jagiello da fuori area. Al 78esimo Mangraviti ha raddoppiato, approfittando di un’uscita a vuoto dell’estremo difensore Di Gregorio.