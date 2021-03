Brescia, a Frosinone importante vittoria con un gol al 93′

(red.) E’ rimasta a reti inviolate fino al 93′ la partita tra Frosinone e Brescia con le squadre a fronteggiarsi in equilibrio e (poche) occasioni da entrambe le parti, anche se i padroni di casa nel secondo tempo hanno messo in campo più pressione ottenendo anche un palo.

Invece è andata bene alle Rondinelle che al terzo minuto di recupero hanno ottenuto la rete della vittoria con Ndoj: il centrocampista ha piazzato una conclusione precisa di destro su un cross basso di Pajac, poi ha esultato tanto da far estrarre all’arbitro il cartellino giallo. Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Brescia che risale in classifica verso lidi molto più sicuri: ora la zona playoff è distante solo sei lunghezze.