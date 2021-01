Brutto colpo per il Brescia sconfitto 1-0 a Pisa

(red.) Sconfitta per 1-0 anche a Pisa per un Brescia che ha perso tre delle ultime quattro gare disputate nel campionato di serie B di calcio. Partono decisi gli ospiti con due occasioni per Jagiello e Dessena. A sbloccare la partita sono però i padroni di casa con Lisi al 22′: respinta di Joronen sul colpo di testa di Vido e Lisi precede tutti ribattendo in rete.

Il Pisa continua ad attaccare e al 33′ del primo tempo Marconi dal limite colpisce la traversa, fallendo il raddoppio. Al 37′ sul corner De Vitis prima colpisce il palo di testa e poi non riesce a ribattere in rete, buttando fuori a porta vuota.

Poche le emozioni nel secondo tempo, ma con le Rondinelle povere di idee, tecnicamente in affanno dopo la cessione di Torregrossa e con Sabelli fuori dai giochi, ci prova solo il Pisa con Marconi, ma non arriva il raddoppio. Finisce così meritatamente con la vittoria 1-0 per i padroni di casa.