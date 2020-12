Una scossa per il Brescia: vittoria per 3-1 con la Salernitana

(red.) Una bella iniezione di fiducia per il Brescia calcio che batte la capolista del campionato cadetto. Le Rondinelle con in panchina il nuovo mister Davide Dionigi hanno vinto per 3-1 contro la Salernitana. Si tratta del secondo risultato utile consecutivo, dopo il pareggio con la Cremonese nel recupero di campionato di martedì scorso.

Ad aprire le marcature in avvio di gara, dopo solo tre minuti di gioco, è stato Van De Looi, con un tap-in vincente dall’area piccola. Il raddoppio biancoblu è arrivato al 21esimo grazie a Spalek, bravo a finalizzare un’azione di Torregrossa, particolarmente ispirato nel corso del match. I campani hanno accorciato le distanze grazie a un rigore piuttosto generoso calciato da Tutino, il Brescia, però, ha chiuso la partita al 76esimo grazie a Bjarnason, che ha sfruttato un’occasione pur partendo dalla panchina.