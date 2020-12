Brescia sconfitto dalla Reggina, al Granillo finisce 2-1

(red.) Nella giornata di sabato 5 dicembre le Rondinelle sono state sconfitte per 2-1 dalla Reggina. Con i tre punti di questo pomeriggio la formazione calabrese che giocava in casa, al Granillo, raggiunge i 10 punti, e sorpassa i biancoblu in classifica, fermi a 9, con quattro sconfitte in nove gare.

Tornando al match, nel primo tempo le squadre hanno giocato a viso aperto, anche se il Brescia non è stato in grado di sfruttare un paio di ghiotte occasioni capitate sui piedi di Ragusa. Nella ripresa la squadra di casa è passata in vantaggio al 51esimo con Bellomo, e ha raddoppiato cinque minuti più tardi con German Denis, con una punizione dalla lunga distanza. L’undici di mister Lopez ha accorciato le distanze con Ragusa su imbeccata Torregrossa al 59esimo. Maartedì il Brescia sarà di nuovo in campo per il recupero con la Cremonese.