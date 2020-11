Brescia raggiunto dall’Entella con un rigore a tempo scaduto

(red.) Partita a due facce quella di sabato al Rigamonti tra Brescia ed Entella per la sesta giornata del campionato di calcio di serie B. E’ finita 2-2 con i padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti.

Nel primo tempo le Rondinelle, troppe volte in difficoltà a centrocampo e poco incisive nella costruzione del gioco, hanno attaccato con maggiore convinzione senza riuscire a sbloccare il risultato.



Però al 62′ un gol di Mangraviti (sinistro in area) ha portato avanti sugli sviluppi di un calcio d’angolo la squadra di Diego Lopez che aveva problemi di formazione per le assenze di Donnarumma, Torregrossa e Ragusa. Al 75′ il pareggio dei liguri grazie a un’acrobazia in mezza rovesciata di De Luca, entrato da poco.

Da una punizione sulla trequarti è arrivato il nuovo vantaggio delle Rondinelle. Cross in area di Sabelli, torre di testa di Mateju e Ayé in spaccata all’86’ ha riportato avanti i padroni di casa.



Il pareggio degli ospiti è giunto amarissimo a tempo regolamentare scaduto in un finale nel quale la pressione dell’Entella si è fatta pesante mettendo le Rondinelle alle strette. E infatti è successo di tutto. Prima il guardalinee Di Monte ha annullato un gol di Mancosu, poi Mateju ha toccato con la mano in area e l’arbitro Marinelli l’ha espulso decretando il calcio di rigore. Era il 93esimo e lo stesso Mancosu ha spiazzato Joronen portando i liguri al pareggio: 2-2.

“Purtroppo quelli di oggi sono due punti persi” è stato il commento di Diego Lopez. “Sapevamo che De Luca era un giocatore pericoloso e in generale in B le partite sono tutte difficili. Non credo abbia senso parlare degli assenti, io ragiono con i giocatori che ho e non c’è motivo per pensare ad altro. Bisogna tirare di più, ci sono mancati tre/quattro tiri in porta e questo pesa. Vale anche segnare dopo un calcio piazzato e in quello siamo stati bravi”.