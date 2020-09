Solo un pareggio per il Brescia con l’Ascoli

(red.) Va subito sotto con l’Ascoli il Brescia di Delneri nella prima del campionato di calcio di serie B giocata nel pomeriggio di questo sabato 26 settembre nello stadio di Mompiano. Il portiere Joronen incassa un gol di testa dal centrocampista Michele Cavion (ex Feralpi Salò) dopo appena un minuto di gioco.

Solo al 33′ il concreto Donnarumma insacca il gol del pareggio ribattendo in rete un assist dalla destra del francesce Ayé. Purtroppo le Rondinelle restano in dieci al 54′ per un fallaccio di Papetti che secondo l’arbitro ferma con le maniere forti Chirico diretto in porta. Era l’ultimo uomo: cartellino rosso diretto e padroni di casa con un uomo in meno a tirare la carretta fino alla fine. Arriva un punto sofferto ma meritato.