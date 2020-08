Sandro Tonali al Milan, affare da 35 milioni di euro

(red.) Il Brescia calcio perde il suo gioiello più promettente. Sembra, infatti, ormai tutto fatto per il trasferimento di Sandro Tonali al Milan. Alla società di Cellino, secondo le ultime indiscrezioni apparse sulla Gazzetta.it, andrebbero 10 milioni di euro subito, per il prestito annuale del centrocampista, più 15 milioni per il riscatto programmato il prossimo anno, e altri 10 milioni di bonus. Al giocatore, invece, un contratto quinquennale da oltre due milioni di euro netti a stagione.

Il talento biancoblu, nei giorni scorsi, era stato accostato all’Inter; sembrava addirittura che ci fosse già un accordo verbale. I nerazzurri, però, nelle ultime ore si sarebbero raffreddati e la dirigenza rossonera avrebbe fatto la mossa vincente per assicurarsi uno dei calciatori italiani più promettenti. L’annuncio ufficiale potrebbe già arrivare in serata.