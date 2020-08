Clamoroso a Torino: Andrea Pirlo allenerà la Juventus

(red.) E’ durata dieci giorni, dal 30 luglio all’8 agosto, l’esperienza di Andrea Pirlo alla guida dell’Under 23 della Juventus. Sabato sera è infatti arrivata l’ufficializzazione del nuovo incarico, molto più prestigioso, di allenatore della prima squadra, con un contratto biennale fino al 30 giugno del 2022.

Il campione di Flero, che ha 41 anni, prenderà il posto di Maurizio Sarri, esonerato dopo l’eliminazione dalla Champions per mano del Lione.

A decidere per il fantasista bresciano è stato lo stesso presidente Andrea Agnelli, incontrandolo nel pomeriggio di sabato nella sede della Continassa. Al suo posto, alla guida dell’Under 23 dovrebbe andare uno tra Fabio Grosso (favorito) e Marco Baroni.

Pirlo non ha mai allenato, pur avendo un glorioso passato di giocatore in serie A e nella nazionale italiana di calcio, un passato costellato di trofei guadagnati in tutte le competizioni che ha sempre affrontato da protagonista in qualità di regista delle squadre nelle quali ha giocato.

Dopo le ultime tre stagioni a New York in Mls, ha smesso di giocare nel 2017 e nel 2018 ha preso il patentino da tecnico. E’ stato due volte campione d’Europa e campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra.

Ha collezionato più di 700 presenze in carriera con le maglie di Inter, Brescia, Reggina, Milan, Juve e New York FC.