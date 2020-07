Brescia asfaltato dall’Atalanta: 6-2 il risultato finale

(red.) Brescia letteralmente asfaltato dall’Atalanta nel derby tutto lombardo disputato nella serata di martedì 14 luglio. Il risultato finale al Gewiss Stadium è di 6-2, ma non fa certo notizia. Tutti si aspettavano una goleada nerazzurra e così è stato. Le Rondinelle hanno retto per 20 minuti circa, poi la formazione di Gasperini, che non a caso è saldamente nella zona di testa della classifica, seconda per l’esattezza, ha dato lezioni di tattica e di gioco all’undici guidato da Lopez. Brescia e Bergamo, unite come capitali della cultura nel 2023, unite nel dolore patito a causa del coronavirus, si trovano però su due pianeti diversi calcisticamente parlando.

MARCATORI DELL’ATALANTA. M. Pasalic2′, M. de Roon25′, R. Malinovskiy28′, D. Zapata30′, M. Pasalic55′, M. Pasalic58′.

MARCATORI DEL BRESCIA. E. Torregrossa8′, N. Spalek83′