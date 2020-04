Serie A, la stagione riprende? La posizione del Brescia Calcio

(red.) Quelli in corso in questo periodo intorno a mercoledì 22 aprile sono giorni che potrebbero essere decisivi sulla possibilità di riprendere il campionato di calcio di serie A dopo la sospensione a causa del coronavirus. Oggi, mercoledì, è previsto un incontro – in videoconferenza – importante tra il ministro dello Sport Spadafora e la Federazione italiana del Calcio per capire se si possa riprendere la stagione. Ma nel frattempo emerge la posizione del Brescia Calcio che, dopo le minacce del presidente Massimo Cellino di non riprendere o di schierare la Primavera, si delinea su toni più concilianti.

“Come anticipato dal comunicato stampa della Lega Serie A – si legge in una nota della società bresciana – si è svolta una votazione che ha visto i club votare all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione 2019-2020, qualora sussistano le condizioni sanitarie a tutela della salute e qualora gli organi governativi ne consentano lo svolgimento. A nome del Presidente del Brescia Calcio, Massimo Cellino, è opportuno chiarire e sottolineare che la ‘condicio sine qua non’ legata al rispetto delle norme sanitarie a tutela della salute, al netto di indicazioni e direttive che saranno intraprese dal Ministero competente, è un aspetto imprescindibile che sarà valutato con la dovuta e massima attenzione giorno per giorno.

Si precisa altresì che il club, nella figura del suo Presidente, si riserverà in ogni caso la facoltà di valutare l’evolversi delle condizioni sanitarie sul territorio bresciano e decidere di conseguenza in merito alla partecipazione ad allenamenti ed eventuali partite ufficiali da parte dei suoi tesserati”. Tra l’altro proprio il presidente Cellino è stato colpito dal coronavirus, ma per fortuna ha incassato il doppio tampone negativo ed è quindi guarito.