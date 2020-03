Brescia nella fossa: sconfitto 3-0 dal Sassuolo

(red.) Brescia in una fossa. Nella sfida contro il Sassuolo, infatti, le Rondinelle hanno perso per 3 reti a 0 e naufragano, ora, a -9 punti dalla zona salvezza. L’undici di De Zerbi è sembrato decisamente più tecnico e molto ma molto più motivato. La squadra di Diego Lopez ha resistito un tempo. Poi nella ripresa, dopo la prima rete subita, è letteralmente sparita dal campo; sembrava quasi che aspettasse in grazia il triplice fischio dell’arbitro.

La prima rete emiliana porta la firma di Caputo al 45esimo del primo tempo. Il bomber nero-verde ha sfruttato un assist di Defrel dopo un imperdonabile errore di Chancellor su tiro-cross di Rogerio. L’attaccante neroverde ha sbloccato la partita battendo Joronen, poi ha mostrato alle telecamere un foglio con la scritta “ANDRA’ TUTTO BENE RESTATE A CASA.”

La doppietta dell’attaccante è arrivata al 61esimo, con un gran sinistro su lancio di Bourabia. Il tris lo firma Boga al 74esimo, con un Brescia incapace di reagire e di contrastare.