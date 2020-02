Coronavirus, rinviata Sassuolo-Brescia e altre sfide di A

(red.) La partita di calcio di serie A Sassuolo-Brescia, che era prevista domani pomeriggio, domenica 1 marzo, alle 15 e a porte chiuse come altre quattro sfide per rispettare le misure di contenimento dell’infezione da Coronavirus, è stata rinviata. Le altre che seguono lo stesso destino sono Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal e Udinese-Fiorentina.

“Viste le ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica – si legge in una nota della Lega di serie A – il presidente comunica il rinvio”.

E Sassuolo-Brescia, insieme alle altre quattro, si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse. Sarà recuperata mercoledì 13 maggio, mentre la finale di Coppa Italia è stata programmata a mercoledì 20 maggio.