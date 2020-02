Serie A, Brescia sconfitto in rimonta dal Napoli per 2-1

(red.) BRESCIA-NAPOLI 1-2

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Zmrhal, Chancellor, Bisoli, Martella, Dessena (40′ st Ndoj), Bjarnason (20′ st Skrabb), Balotelli. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Viviani, Semprini. Allenatore: Lopez.

NAPOLI: Ospina, Demme (40′ st Allan), Mario Rui, Fabian Ruiz, Elmas (31′ st Zilinski), Mertens (22′ st Milik), Maksiovic, Politano, Di Lorenzo, Insigne, Manolas. A disposizione: Meret, Karnezis, Callejon, Lozano, Luperto, Hysaj, Ghoulan, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Orsato di Schio.

Reti: 26′ pt Chancellor, 4′ st Insigne (rigore), 9′ st Fabian Ruiz.

Note: spettatori 14.703. Ammoniti: Mateju, Martella, Dessena, Elmas, Milik. Angoli: 4-4. Recuperi: 0′ e 5′.

Altra sconfitta per il Brescia Calcio che ieri sera, venerdì 21 febbraio allo stadio Rigamonti, nell’anticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie A, ha perso in rimonta contro il Napoli con il risultato di 2-1. E così la corsa per la salvezza si complica ulteriormente in attesa anche delle altre sfide, di cui spicca la concorrente Spal ultima in classifica, ma che oggi, sabato 22, alle 18 affronta la capolista Juventus.

Per quanto riguarda la cronaca della partita di ieri sera al Rigamonti, nel primo tempo il Brescia è ordinato e concede solo due tiri ai partenopei. Entrambi a Mertens che colpisce la parte superiore della traversa e poi con una girata. Ma al 26′ il Brescia passa in vantaggio sugli sviluppi di un angolo dalla destra di Tonali e Chancellor che colpisce di testa in rete. All’inizio della ripresa si complicano subito i piani delle rondinelle, dopo che su un tiro di Martens dopo 2′ Mateju si oppone in area.

L’occasione dubbia spinge l’arbitro a visionare il Var e notando un fallo di mano. Quindi, assegna il rigore che Insigne realizza spiazzando Joronen. E al 9′ i partenopei passano anche in vantaggio con un bel tiro di sinistro a giro dal limite dell’area di Fabian Ruiz verso l’incrocio dei pali e sul quale il portiere non può fare nulla. Tra oggi, sabato e domani, domenica 23 febbraio, il Brescia deve sperare che le dirette concorrenti nella corsa alla salvezza non allunghino di molto, altrimenti la retrocessione rischia di avvicinarsi. Domenica prossima 1 marzo, con inizio alle 15, il Brescia farà visita al Sassuolo.

A contorno della sfida di ieri sera, però, ci sono da segnalare alcuni episodi da condannare tra gli spalti. Aldilà dei consueti e deprecabili cori di discriminazione territoriale contro i napoletani, da più parti nel secondo tempo si è perfino sentito “Napoli Coronavirus“. E in un settore dello stadio si è acceso un parapiglia, subito bloccato dalle forze dell’ordine, in uno scontro tra tifosi bresciani e napoletani, i secondi rei di aver esultato ai gol di Insigne e compagni.