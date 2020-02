Brescia Calcio, ufficiale: Corini esonerato. Arriva Diego Lopez

(red.) Dopo un rincorrersi di voci e nonostante un comunicato di piena sintonia di domenica scorsa 2 febbraio nel lavoro di Eugenio Corini, ora è arrivata l’ufficialità. Corini non è più l’allenatore del Brescia Calcio e per lui si tratta del secondo esonero stagionale nel momento in cui a lui era stato preferito Grosso e in seguito il richiamo dell’allenatore di Bagnolo Mella.

Ma ora le strade del mister bresciano e della società di Massimo Cellino si dividono, complici i risultati e l’ultima posizione in classifica. “Il Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra – si legge in una nota – la Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”.

Oggi pomeriggio, mercoledì 5 febbraio, è attesa la firma sul contratto da parte di Diego Lopez che guiderà l’allenamento al centro sportivo di Torbole Casaglia.