Brescia ancora un finale amaro: vince il Bologna 2-1

(red.) Continua il calvario per il Brescia calcio. Nell’anticipo di campionato giocato fuori casa contro il Bologna, le Rondinelle in vantaggio di una rete si sono fatte raggiungere e, superare, dalla formazione allenata da Mihajlovic. Si tratta della quarta sconfitta in cinque gare, e la situazione in classifica è molto preoccupante.

Come dicevamo i biancoblu sono passati in vantaggio al 36esimo del primo tempo: Torregrossa ha trasformato un rigore procurato da Dessena. I felsinei, però, hanno pareggiato al 43esimo con Orsolini. All’89esimo i rossoblu hanno portato a casa i tre punti grazie a Bani, che con una scivolata vincente ha anticipato Mateju.