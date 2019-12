Buu razzisti a Balotelli in Verona-Brescia, un indagato

(red.) C’è una prima svolta nell’ambito di quanto era accaduto lo scorso 3 novembre allo stadio Bentegodi di Verona durante la partita di calcio di serie A Verona-Brescia. Si fa riferimento agli ululati razzisti all’indirizzo del giocatore bresciano Mario Balotelli e che, come gesto di stizza, aveva calciato la palla contro i tifosi in curva. Secondo le ultime informazioni, c’è un solo indagato da parte della procura di Verona per quei “buu”. Si tratta di un uomo residente ad Agrigento e intercettato dalla Digos della Questura analizzando i video interni alla struttura e anche quelli pubblicati in rete.

L’ululato sarebbe partito dal settore Poltrone Est e il siciliano è l’unico ritenuto autore. Sembra non sia legato ad alcun gruppo di ultras e nemmeno frequentare spesso gli stadi, ma quel giorno era a Verona in visita ad amici. Quegli ululati avevano spinto a chiudere per una partita il settore, ma si era svolto un supplemento d’indagine e la Corte d’Appello della Federcalcio aveva disposto la chiusura solo di una parte di quegli spazi e con la sospensione della pena per un anno.