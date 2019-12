Brescia quasi fatta, poi il Parma pareggia 1-1

(red.) Una vittoria che sembrava improbabile a inizio match, è invece sfumata al 92esimo. Va un po’ stretto al Brescia calcio il risultato di 1-1 del Tardini contro il Parma. Le Rondinelle hanno infatti giocato un buon match contro gli emiliani, e hanno sfiorato il colpaccio; passando in vantaggio e facendosi raggiungere solo all’ultima azione di gioco. Giusta la rabbia di mister Corini, espulso a fine gara per proteste. I biancoblu sono, comunque, una formazione ritrovata e lo hanno dimostrato sul campo, con Mario Balotelli che da personaggio si sta trasformando in un’arma. Ottimo segnale. Sfortunatissimo l’errore di Donnarumma nel primo tempo, quando ha intercettato un retropassaggio e, dopo aver dribblato Sepe, ha calciato di poco a lato. Succede, ci saranno altre occasioni.

Parlando della sfida, è proprio di Balotelli la prima rete. L’attaccante, partito dalla panchina per un piccolo problema fisico, è entrato nella ripresa e al 72esimo, con una zampata che ruba il tempo alla difesa gialloblu, apparsa un po’ imbambolata. A fine gara la sfuriata del Parma è stata premiata al 92esimo. Cross di Kulusevski e rete di Grassi. “Due punti buttati”, è stato il commento di Corini, “ma adesso la squadra ha un’identità”. Verissimo. Dopo la pausa natalizia il Brescia sfiderà la Lazio in casa.