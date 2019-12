Brescia sul pezzo, contro il Lecce finisce 3-0

(red.) Grande risultato per il Brescia calcio nella sfida contro il Lecce di sabato 14 dicembre. Allo stadio Rigamonti le Rondinelle hanno vinto per 3-0. Si tratta di un successo fondamentale per i biancoblu: il ritorno di mister Corini ha, infatti, portato a due vittorie consecutive contro due avversarie dirette, l’aver segnato quattro reti senza averne incassata nemmeno una. La classifica, dunque, si muove per il Brescia che sta risalendo la china della zona retrocessione. Mercoledì prossimo è, inoltre, in programma il recupero contro il Sassuolo: la squadra ritrovata dovrà cercare di portare a casa un risultato utile.

I tre marcatori che hanno regalato la vittoria all’undici bresciano non avevano mai segnato in serie A: il primo gol porta la firma di Chancellor al 31esimo. La doppietta è arrivata al 43esimo dai piedi di Torregrossa, bravo a sfruttare una papera del portiere salentino. Il 3-0 è di Spalek, al 60esimo. Nel finale Romulo e Balotelli hanno sfiorato il quarto gol.