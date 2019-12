Spal-Brescia 0-1: Balotelli segna e Joronen para

(red.) Serviva davvero una vittoria per il Brescia calcio. La classifica piange, i giocatori sono giù, la tifoseria rumoreggia ed Eugenio Corini, al ritorno in panchina dopo un esonero punizione durato tre giornate, doveva dare una scossa. Beh, la scossa c’è stata domenica 8 dicembre a Ferrara, contro la Spal. Le Rondinelle hanno vinto per 0-1 contro una diretta concorrente per la lotta salvezza e, cosa molto importante, il gol vittoria porta la firma di Mario Balotelli al 54esimo. La vittoria, però, l’attaccante la deve condividere con il portiere Joronen che, al 76esimo, ha parato il rigore calciato da Petagna e assegnato dopo un fallo su Paloschi.

“Era ora che vincessimo una partita”, ha detto ai microfoni di Dazn Balotelli. “Ci abbiamo provato molte volte, oggi era molto difficile, ma piano piano gira tutto. La fortuna serve, ma c’è anche la nostra bravura. Spero che da adesso in poi arrivino anche i risultati. Avevo un fastidio alla gamba, non potevo stare fermo per la crema che ho messo negli spogliatoi, altrimenti mi pizzicava. Comunque fare gol è sempre emozionante, ma io la gestisco tranquillamente. Segnare sotto la curva è bello, ma ora l’importante è salvare il Brescia, dedico il gol ai miei figli”.

SPAL (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Missiroli, Murgia (86′ Moncini), Kurtic; Valoti (58′ Floccari), Jankovic (71′ Paloschi); Petagna. All. Semplici

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Sabelli; Bisoli, Tonali, Ndoj (66′ Magnani); Romulo; Balotelli (71′ Ayé), Torregrossa (79′ A. Donnarumma). All. Corini

Ammoniti: Cistana (B), Vicari (S), Kurtic (S), Cionek (S), Magnani (B), Joronen (B)

Note: al 74′ rigore sbagliato da Petagna (S)

La classifica

Inter 38 Juventus 36 Lazio 33 Cagliari 29 Roma 29 Atalanta 28 Napoli 21 Torino 20 Parma 18 * Verona 18 Milan 17 * Bologna 16 * Fiorentina 16 Sassuolo 15 * Lecce 15 Udinese 15 Sampdoria 12 * Genoa 11 Brescia 10 * Spal 9

* Una partita in meno