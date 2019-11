Brescia che dolori, tre sberle all’Olimpico dalla Roma

(red.) Brescia sempre peggio. Senza Balotelli, non convocato dopo le bizze in allenamento, le Rondinelle hanno preso tre sberle all’Olimpico contro la Roma. Si tratta dell’ennesima debacle, e della seconda sconfitta consecutiva per il nuovo allenatore Fabio Grosso. Un dato interessante riferito al match, è che nel primo tempo i giallorossi non hanno fatto un tiro nella porta biancoblu. Nella ripresa, invece, c’è stato un monologo dell’undici capitolino, che è passato in vantaggio con Smalling, dopo quattro minuti, con la complicità involontaria di Cistana, e ha raddoppiato con Klaivert (12esimo). Ha firmato il tris, al 18esimo, infine, con Dzeko. Brescia annientato. Il 30 novembre è in programma al Rigamonti la partita più sentita per la tifoseria: la sfida contro l’Atalanta. Speriamo che in quel caso i giocatori riescano a fare un bel regalo all’ambiente, piuttosto frustrato dalla mancanza di risultati.

Il tabellino della gara

ROMA

Lopez, Florenzi (77′ Santon), Mancini, Smalling, Kolorov, Diawara, Veretout, Zaniolo (81′ Perotti), Pellegrini (72′ Under), Kluivert, Dzeko.

A disposizione (Cardinali, Fuzato, Jesus, Cetin, Fazio, Antonucci) Allenatore: Paulo FONSECA BRESCIA

Joronen, Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella, Bisoli (84′ Morosini), Tonali, Romulo, Ndoj (62′ Zmrhal), Donnarumma, Torregrossa (70′ Ayé).

A disposizione (Alfonso, Gastaldello, Spalek, Mangraviti, Matri, Magnani) Allenatore: Fabio Grosso Arbitro: Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

Marcatori: Smalling 49′, Mancini 56′, Dzeko 66′.

Ammonizioni: Romulo, Zaniolo

Espulsioni: nessuna

Note: spettatori: 35.000 circa, angoli 17-6 , recupero 0′ pt e 3′ st.