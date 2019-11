Troppo svogliato, Grosso caccia Balotelli dall’allenamento

(red.) Una notizia non particolarmente grave, anche se certamente non aiuta il momento non esaltante. Nell’allenamento di giovedì pomeriggio Mario Balottelli è stato allontanato dal suo allenatore Fabio Grosso, nel corso della seduta del Brescia calcio disputata come di consueto a Torbole.

Sembra che il neo tecnico sia stato infastidito dall’atteggiamento del bomber, e che lo abbia invitato ad andarsene in anticipo. Il giocatore ha raggiunto lo spogliatoio alle 16, e alle 16,15 ha abbandonato il centro sportivo in auto. I suoi compagni di squadra sono, invece, rimasti in campo fino alle 16,30.

La versione del Brescia calcio è però del tutto diversa, e secondo la società Balotelli sarebbe stato sostituito da Grosso durante le prove tattiche della partitella, e avrebbe raggiunto anzitempo gli spogliatoi.