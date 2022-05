Germani Brescia, Della Valle eletto Mvp della regular season

Brescia. Amedeo Della Valle della Germani Brescia incoronato dalla Lega Basket come Mvp della regular season 2021-2022.

Della Valle è anche in lizza per la categoria di miglior giocatore italiano.

Ma la squadra bresciana ha ottenuto altri importanti riconoscimenti come l’«award» come miglior rookie dell’anno assegnato a Nazareth Mitrou-Long, mentre il coach Alessandro Magro è stato votato come miglior allenatore ed il general manager Marco De Benedetto nominato il dirigente dell’anno.

Le preferenze sono state espresse da allenatori, capitani e general manager dei club di serie A e dei tifosi.

Della Valle è stato protagonista anche della stagione con la maglia della Nazionale, per le gare di qualificazione ai Mondiali 2023 contro l’Islanda.

La guardia della Pallacanestro Brescia si è anche piazzato al secondo posto dietro Marcus Keene (Varese) nella graduatoria dei migliori realizzatori del campionato, con 18.5.