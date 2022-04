Davanti a John Brown la Germani non fa sconti e annulla Reggio Emilia

Brescia. Alla Germani serviva proprio una partita così, per eliminare le scorie della sconfitta contro Tortona e per rimettere in carreggiata le proprie stelle reduci da un paio (o tre) partite in ombra. E se tiri 20 su 36 da tre non ci sono molti avversari in grado di tenerti testa.

A farne le spese è stata Reggio Emilia, già patria baskettistica di Amedeo Della Valle, che dalla serata al Palaleonessa è uscita con le ossa rotte, senza mai riuscire a trovare il bandolo della matassa di una gara priva di storia, dominata dai padroni di casa fin dal primo minuto e chiusa 99-64 con il nuovo record di triple segnato da una squadra di serie A1 in questo campionato.

Il match è stato talmente a senso unico da rendere difficile farne una vera cronaca se non per segnalare un secondo e terzo quarto micidiali che hanno trasformato il quarto periodo in un puro esercizio volto a raggiungere le 20 triple segnate, alle quali è arrivato con i suoi primi punti in serie A1 il giovanissimo Mobio uscito dalla panchina.

Il terzo posto in classifica è blindato e ci piacerebbe sapere che cos’ha pensato il neo acquisto John Brown III, giunto a Brescia per dare il suo contributo ai playoff e presente come spettatore sugli spalti dopo aver salutato per la prima volta il suo nuovo pubblico.

Con una gara aggressiva in difesa fin dall’inizio e con una prestazione monstre nel tiro dalla lunga Brescia ha vendicato la sconfitta dell’andata contro gli emiliani e riscattato quella contro Tortona. Quattro i giocatori in doppia cifra: 24 punti per Della Valle, 19 per Gabriel, 15 per Mitrou-Long e 12 per Moore; ma tutti hanno dato il proprio contributo alla 19esima vittoria stagionale. A questo punto è normale chiedersi che cosa sarà in grado di fare questo gruppo con il rientro di Cobbins dall’infortunio e l’inserimento di Brown. Lo vedremo e siamo sicuri che, comunque vada, sarà divertente.

“Ringraziamo Alessandro Magro per l’opportunità di intervenire in conferenza stampa”, hanno detto gli assistenti Emanuele Di Paolantonio e Matteo Cotelli a cui è stato affidato il commento della gara, “perché è il giusto tributo per il lavoro di tutti, non solo il nostro ma di tutti gli assistenti e lo staff medico. Penso che anche da questo punto di vista stiamo facendo qualcosa di unico e di questo siamo molto orgogliosi. È difficile aggiungere qualcosa al match di questa sera: abbiamo fatto una partita molto seria, ricordandoci bene la gara dell’andata. Questa sera è stato bello vedere che tutti hanno dato il loro apporto, anche un giocatore come Parrillo, che merita il nostro plauso. Abbiamo avuto tanti protagonisti diversi, non solo a livello di punteggio ma per l’impatto sulla partita. Siamo contenti di poter contare su 12 giocatori che sono tutti sempre pronti e a disposizione del coach e dello staff. John Brown? È il giocatore ideale per noi da inserire, perché incarna il nostro spirito e modo di pensare. Sarà accolto da un gruppo che è molto unito, una cosa che dimostra soprattutto durante la settimana, durante gli allenamenti. È un gruppo speciale e tutti noi siamo orgogliosi di farne parte”.

Germani Brescia – UnaHotels Reggio Emilia 99-64 (21-16, 54-32, 79-55)

Germani Brescia: Gabriel 19 (6/12 da tre), Moore 12 (1/3, 2/3), Mitrou-Long 15 (3/4, 3/5), Mobio 3 (1/1 da tre), Petrucelli 5 (1/3, 1/3), Della Valle 24 (4/7, 3/4), Eboua 3 (1/2), Parrillo 5 (1/1, 1/2) Cobbins ne, Burns 4 (1/5), Laquintana 9 (0/1, 3/5), Moss. All: Magro.

UnaHotels Reggio Emilia: Thompson 6 (1/8), Hopkins 7 (3/4, 0/2), Baldi Rossi 4 (0/2, 1/2), Strautins 12 (2/2, 2/6), Crawford 12 (4/6, 1/3), Colombo ne, Soliani ne, Cinciarini 10 (3/4, 1/3), Johnson 10 (4/6, 0/3), Larson 3 (0/1, 1/1). All: Caja.

Arbitri: Rossi, Paglialunga e Boninsegna.

Note: Tiri da due: Brescia 12/29 (41%), Reggio Emilia 17/33 (52%); Tiri da tre: Brescia 20/36 (56%), Reggio Emilia 6/20 (30%); Tiri liberi: Brescia 15/20 (75%), Reggio Emilia 12/16 (75%); Rimbalzi: Brescia 44 (RD 29, RO 15), Reggio Emilia 22 (RD 20, RO 2).