Germani, si interrompe la serie positiva: ko a Tortona

Brescia. Si interrompe la striscia positiva di risultati per la Germani Brescia, battuta sul campo della Bertram Tortona, nella 16ma giornata, con il punteggio di 81-74. Una gara intensa, quella del PalaEnergica di Casale Monferrato, vissuta dalla Germani un po’ sulle montagne russe: molto bene nel primo tempo (chiuso sul +9), molto male nel terzo quarto (parziale di 30-13 per i padroni di casa), in perfetto equilibrio nel quarto finale, nel quale la squadra di Alessandro Magro paga dazio ai guizzi dei piemontesi, pur avendo comunque la palla in mano sul -5 a 90″ dalla sirena finale, in una gara che era ancora assolutamente aperta.

La partita contro Tortona, che con il successo conferma il quarto posto in classifica, è la dimostrazione che per riuscire a trovare il successo nel campionato italiano è necessario giocare al 100% delle proprie potenzialità. Quando questo non accade, il rischio di non portare a casa le vittorie si alza a dismisura. Una lezione che la Germani può apprendere in un momento del campionato in cui il processo di crescita continua ma senza l’assillo di dover conquistare punti a tutti i costi. Un periodo che Brescia dovrà sfruttare per preparare al meglio i futuri playoff, recuperando una pedina importante come Mike Cobbins e inserendo gradualmente John Brown nei propri meccanismi di gioco, non appena lo statunitense arriverà in Italia.

Messo in archivio un primo quarto nel quale Brescia riesce subito a trovare le prime lunghezze di vantaggio (15-26 il risultato al 10’ di gioco) la formazione lombarda dà seguito al proprio buon approccio anche nel secondo periodo, che ha assunto i connotati di una lotta colpo su colpo: ad uscirne vincente è la Germani, avanti nel punteggio sul +9. In avvio di terzo quarto l’aggressività di Tortona si fa ancor più pericolosa: Brescia fatica e i bianconeri, con un mortifero parziale di 30-13, trovano il primo vantaggio di serata, concretizzato nel +8 di fine periodo. La Germani non è certo doma: nell’ultimo quarto va in scena una vera e propria battaglia, nella quale la Germani prova a sparare i suoi ultimi colpi per resistere all’armata bianconera, più agguerrita che mai. A condurre le ultime azioni vincenti, tuttavia, è la Bertram, che con lucidità e cinismo archivia definitivamente la pratica: ai “Leoni” piemontesi, il merito di aver interrotto la straordinaria striscia vincente biancoblu, costellata da 14 successi consecutivi.

Tabellino

BERTRAM YACHTS TORTONA-GERMANI BRESCIA 81-74 (15-26, 32-41, 62-54)

Bertram Tortona: Mortellaro ne, Wright 21 (5/12, 2/3), Rota ne, Cannon 2 (1/2), Pezzulla ne, Tavernelli 3 (0/1, 1/2), Mascolo 2 (1/1, 0/2), Severini 3 (0/1, 1/2), Sanders 12 (2/5, 2/4), Daum 12 (4/5, 1/6), Cain 5 (2/5), Macura 21 (6/6, 2/6). All: Ramondino

Germani Brescia: Gabriel 11 (4/7, 1/2), Moore 8 (2/3, 1/2), Mitrou-Long 9 (3/7, 1/5), Petrucelli 19 (3/5, 2/4), Della Valle 9 (3/4, 0/3), Eboua 2 (0/2), Parrillo, Cobbins ne, Burns 12 (5/8), Laquintana 2 (1/3, 0/1), Rodella ne, Moss 2 (1/5). All: Magro

Arbitri: Lanzarini, Vicino e Brindisi

Note: Tiri da due: Tortona 21/38 (55%), Brescia 22/44 (50%); Tiri da tre: Tortona 9/25 (36%), Brescia 5/17 (29%); Tiri liberi: Tortona 12/20 (60%), Brescia 15/19 (79%); Rimbalzi: Tortona 31 (RD 21, RO 10), Brescia 38 (RD 25, RO 13).