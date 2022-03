La Germani non si ferma: vince a Brindisi senza Della Valle

(red.) Ennesima prova di maturità della Germani Brescia che ha affrontato in Puglia una determinatissima HappyCasa Brindisi dopo la lunga pausa del campionato di serie A1 di basket e lo ha fatto priva del proprio miglior realizzatore Amedeo Della Valle, bloccato da un problema intestinale.

Brescia ha iniziato male, presentandosi con le polveri bagnate, con la difesa molle e subendo ben 26 punti in 8 minuti nel primo periodo; però non si è scomposta, ha recuperato punto su punto nel secondo quarto fino ad andare al riposo lungo in parità.

La Germani ha saputo ovviare alla mancanza dei punti di Della Valle con quelli realizzati da John Petrucelli e da Tommaso Laquintana, protagonisti della gara con due prestazioni eccezionali per efficacia, ma soprattutto per intensità su entrambi i lati del campo, guidata con mano sapiente da un Naz Mitrou-Long capace di leggere le varie fasi della partita modificando di conseguenza le proprie scelte.

Così Brescia ha portato a casa una gara che, se alla vigilia sembrava difficile, per tutto il tempo è rimasta in bilico. Brindisi – anche se un po’ confusa in cabina di regia – non s’è certo lasciata domare, buttando in campo l’anima, giocando il tutto per tutto su ogni pallone e facendo sempre pagare agli ospiti ognuna delle loro distrazioni, troppe per una squadra che vuole competere con le grandi, soprattutto in certe fasi cruciali.

Nella sostanza, nel secondo tempo la gara è rimasta in bilico fino a due minuti dalla fine, dopo che i brindisini hanno perso, tra le proteste del PalaPentasuglia, un Alessandro Gentile in buono stato di forma, anche se fino a quel momento ben tutelato dalla terna arbitrale.

Dicevamo del primo quarto, quando – dopo i due minuti iniziali a secco per entrambe le squadre – Brindisi ha avuto un avvio di ottima qualità: difesa arcigna e bombe nel canestro avversario (Redivo ha fatto tre su tre) toccando al 9′ il massimo vantaggio (26-12). Il periodo si è chiuso sul 26-16.

Male ancora per Brescia la partenza nel secondo quarto, ma sul nuovo -14 la Germani ha saputo reagire portandosi sotto (31-24 a metà tempo) e costruendo con pazienza il sorpasso sul 37-36 prima di arrivare all’intervallo in assoluta parità (39-39).

Partita equilibratissima al rientro dagli spogliatoi: le difese prevalevano sugli attacchi e Brescia ha provato ad allungare con Gabriel e Petruccelli (45-49), ma la gara è proseguita a lungo fra sorpassi e controsorpassi. Sull’ennesima parità, cinque punti di fila subiti malamente dai bresciani negli ultimi secondi hanno però fatto chiudere i padroni di casa in vantaggio (59-54).

Già nel terzo, ma ancor di più nel quarto ed ultimo periodo il PalaPentasuglia sembrava scivoloso come una pista di ghiaccio e gli ospiti hanno misurato più volte il parquet. Appena tornata in campo Brescia, ormai squadra esperta e affiatata nei momenti difficili, ha reagito con la sua super difesa fino a recuperare la parità: a cinque minuti dalla fine il punteggio diceva 65-65. Brindisi non mollava soprattutto grazie a Perkins, Gentile e Redivo. A pochi minuti dalla fine i padroni di casa erano tornati addirittura avanti di 2 (71-69).

Ma la Germani è ormai una squadra di rango capace di spezzare gli equilibri di una gara. E nell’ultimo periodo lo ha fatto con Petrucelli e Laquintana, ma anche con le difese di Moss, oltre che con i rimbalzi di Cobbins e di Gabriel. Sul 73-79 Brindisi è diventata nervosa e Gentile sì è meritato l’espulsione per doppio tecnico. Il gioco dei tiri liberi non ha fatto tremare il braccio agli ospiti che tuttavia – pur avanti di 8 – sono riusciti a far patire qualche brivido ai propri tifosi con quelle distrazioni di cui parlavamo all’inizio. Ma ci sta, la gara è finita 83-88 e i due punti erano ormai in saccoccia: la Germani ha dimostrato una volta di più la propria forza di gruppo.

HappyCasa Brindisi-Germani Brescia 83-88 (26-16, 39-39, 59-54)

Happy Casa Brindisi: Adrian 4 (1/3, 0/2), Gaspardo 12 (3/6, 2/3), Redivo 16 (2/6, 4/8), Clark 5 (1/6, 1/1), Perkins 20 (8/14, 0/1), Gentile 16 (4/6, 2/4), Zanelli 8 (1/3), Fusco ne, Visconti, De Zeeuw 2 (1/1, 0/2), Udom. All: Vitucci

Germani Brescia: Gabriel 5 (1/4, 1/4), Moore 4 (2/5), Mitrou-Long 20 (4/10, 2/7), Mobio ne, Petrucelli 23 (2/7, 5/9), Eboua ne, Parrillo ne, Cobbins 10 (5/5), Burns 6 (1/3), Laquintana 20 (6/8, 0/1), Rodella ne, Moss. All: Magro