Germani inarrestabile: è semifinale con L’Olimpia Milano

(red.) Nella sfida tra Germani Brescia e Dolomiti Energia Trento sono i primi a imporsi per 78 a 73 e raggiungere l’Olimpia Milano in semifinale. Il match avrà luogo sabato alle 18.15 sempre a Pesaro che ospita la cinque giorni di Coppa Italia.

Per i bresciani si tratta della nona vittoria consecutiva: da segnalare i 22 punti di Amedeo Della Valle e i 14 di Mitrou-Long.

Una vera battaglia, disputata possesso dopo possesso. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Trento-Brescia rispetta il copione della vigilia e regala un quarto di finale all’insegna dell’equilibrio. A differenza di due anni fa, però, quando il viaggio nel capoluogo marchigiano fu tutt’altro che positivo, questa volta la Germani si regala una bella vittoria e la possibilità di sfidare l’Olimpia Milano nella semifinale di sabato prossimo (ore 18,15).

Il 78-73 finale, dunque, certifica la vittoria della Germani e le regala la possibilità di rimanere in riva all’Adriatico almeno fino a sabato, giorno in cui sfiderà l’A|X Armani Exchange Milano nella semifinale della Final Eight. Un premio agli sforzi compiuti dalla squadra di coach Alessandro Magro e una bella gratificazione per una tifoseria che anche a Pesaro ha dimostrato di essere vicina alla squadra, dimostrando di fare ancora una volta la differenza e colorando di biancoblu l’apposita curva a loro destinata.

L’avvio di gara è a mani fredde per le due compagini: sbloccato il ghiaccio e oliati i meccanismi in attacco, la Germani piazza un parziale di 11-0 che, dopo qualche difficoltà offensiva iniziale, permette alla squadra lombarda di chiudere il primo quarto puntando la freccia del sorpasso sul +3. Brescia tenta un timido allungo, ma i tentativi della Germani vengono prontamente sedati dalla Dolomiti Energia, che con un canestro a fil di sirena trova a metà gara la perfetta parità. Tabula rasa e tutto da rifare per la squadra di coach Magro: la Germani prova ad azzannare il match e archivia il terzo periodo sul +7 di vantaggio, ma un’arcigna Trento non accenna a mollare e rimane alle calcagna del team biancoblu. Tutto è deciso nell’ultimo quarto: Brescia rischia un po’ più del dovuto e il match rimane sul filo del rasoio fino ai secondi finali, ma i ragazzi di Alessandro Magro ci sono e rispondono presente, iscrivendosi alla semifinale di fuoco contro i campioni in carica dell’Olimpia Milano.

“La prima partita delle Final Eight è dura, perché rompere il ghiaccio non è facile. Nel primo tempo della gara abbiamo sbagliato un po’ troppi canestri facili e concesso tantissimi rimbalzi d’attacco, quindi la gara è scivolata abbastanza velocemente all’intervallo con una nostra prima parte di gara un po’ frenetica e provando a dimostrare tutto subito. È stato un match duro e fisico in tutte e due le parti del campo: siamo stati abbastanza bravi a non incaponirci e le migliori azioni sono nate quando ci siamo passati i palloni ma credo che, soprattutto, la partita sia stata vinta nella metà campo difensiva. Credo sia stata una partita ben giocata e con un lavoro egregio da parte dei miei ragazzi, sono contento e adesso arriva l’avversaria più difficile: adesso, però, ci godiamo il momento, ricarichiamo le energie e andiamo sereni a giocarci la semifinale con la nostra pallacanestro”.

Tabellino

Trento: Bradford 13, Reynolds 20, Forray 6, Flaccadori 10, Caroline 13, Williams 5, Saunders 2, Mezzanotte 2, Ladurner 2, Conti ne, Morina ne, Dell’Anna ne. All. Molin.

Brescia: Gabriel 11, Mitrou-Long 14, Della Valle 22, Cobbins 6, Moore, Petrucelli 9, Eboua 6, Parrillo, Burns 2, Laquintana 6, Rodella ne. All. Magro.